31.01.2018, 12:02

Неоднократно вступавший в половую связь с детьми мужчина отправится за решетку

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rus.delfi.ee
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Tartu vangla ekskursioon
Foto: Argo Ingver

Сегодня Пярнуский уездный суд признал 28-летнего Андреса виновным в сексуальном совращении и вступлении в половую связь с ребенком. С учетом укороченного производства и уже имевшегося действующего наказания за преступления того же характера, мужчина получил в общей сложности 2 года и 8 месяцев тюрьмы.

Согласно обвинению, в декабре 2016 года Андрес вступил в бане своего дома в половое сношение с 15-летней девочкой на глазах у 13-летней. В тот же день Андрес занимался сексом и с 13-летней девочкой, будучи осведомленным о ее возрасте. Данное деяние повторилось и в следующем месяце.

В декабре 2015 года мужчина уже был наказан за неоднократное вступление в интимную связь с 13-летней девочкой условным сроком в один год.

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