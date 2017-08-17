Необычное ЧП: собака устроила пожар в Ласнамяэ?

В среду в 16:49 спасателям поступило сообщение, что из кухни квартиры, расположенной на первом этаже дома на улице Юмера в таллиннском районе Ласнамяэ, валит дым.

Спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили, что в комнате работает электрическая плита, а на ней загорелись сковороды с едой. Огонь, в незначительной степени, также распространился на кухонную мебель.

Спасатели потушили пожар к 17:09.

Во время инцидента никого кроме собаки дома не было. ”Она не пострадала, но сложилось такое впечатление, что именно она виновница этого происшествия. Вероятно, животное включило плиту, что и привело к пожару”, — описал ситуацию пресс-секретарь Пыхьяской спасательной службы Индрек Хирс и отметил, что это весьма необычный несчастный случай.