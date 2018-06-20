20.06.2018, 11:15

Необоснованно применивший силу нарвский полицейский окончательно признан виновным

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rus.delfi.ee
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Avarii Tondiraba tn
Фото иллюстративноеFoto: Veiko Vares

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Идаской префектуры Мартин Лохк не сумел добиться своего оправдания и в Государственном суде. Обвинительный приговор в его отношении вступил в законную силу, пишет rus.err.ee.

Это произошло накануне, когда Госсуд не принял в производство кассационную жалобу защитника Лохка на весеннее решение Тартуского окружного суда.

Согласно обвинению, 17 сентября 2016 года Мартин Лохк, выполняя свои должностные обязанности, прибыл по вызову в один из баров Нарва-Йыэсуу, где необоснованно и незаконно применил силу в отношении 30-летнего мужчины, причинив тем самым потерпевшему легкие телесные повреждения.

Потерпевший не оказывал никакого сопротивления, поэтому действия чиновника полиции были непропорциональными и, учитывая конкретные обстоятельства, необязательными, говорится в материалах обвинения.

По словам прокурора по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Кальмера Каска, сторона обвинения осталась довольна приговором суда первой инстанции.

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Необоснованно применивший силу нарвский полицейский окончательно признан виновным

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Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Идаской префектуры Мартин Лохк не сумел добиться своего оправдания и в Государственном суде. Обвинительный приговор в его отношении вступил в законную силу, пишет rus.err.ee.
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