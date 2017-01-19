Во вторник Аугсбургский суд за попытку убийства отправил 29-летнего и 37-летнего мужчин на долгое время за решетку. Младший из осужденных родом из Эстонии.

Согласно обвинению, в ноябре 2015 года в немецком городе Штадтберген двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры жестокого избили своего 36-летнего собутыльника так, что последний чуть не умер. Преступники просто оставили избитую жертву на улице посреди ночи. ”Чистая случайность, что мужчина не умер”, — отметил судья и назначил эстонцу наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и восемь месяцев, а его подельнику — семь лет и шесть месяцев тюрьмы.

Стоит отметить, что эстонец уже сидел у себя на родине за подобное преступление: он жестоко избил человека, жизнь которого после этого определенное время находилась в опасности. Немецкий судья, однако, при назначении наказания не стал брать данный факт в расчет, аргументировав это отсутствием дополнительной информации.

При этом суд взял в расчет особую жестокость, с которой было совершено преступление. В ходе совместного распития алкогольных напитков в квартире, которую снимал 37-летний мужчина, между приятелями возникла ссора, в результате которой двое стали избивать третьего. Чтобы на испачкать съемное жилье кровью, мужчины выволокли жертву через подъезд к парадной двери многоквартирного дома и продолжили избиение. Кроме кровоподтеков по всему телу, у жертвы были диагностированы множественные переломы в области головы, перелом стенки орбиты глаза, открытая травма черепа и мозга. Следствие установило, что четыре направленных в голову удара были нанесены спортивной обувью 29-летнего мужчины и четыре — укрепленной стальными пластинами рабочей обувью 37-летнего.

Также суд обязал осужденных выплатить потерпевшему по 10 000 евро, хотя, по оценке судьи, крайне маловероятно, что они когда-либо их выплатят.