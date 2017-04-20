20.04.2017, 07:06

Неизвестный водитель сбил ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия

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Alarmsõidukid
Foto on illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

19 апреля, примерно в 21:15, в Харьюмаа, в местечке Кийза, на перекрестке Вильяндиского шоссе и Майдла теэ произошла авария.

По первоначальным данным, 13-летний мальчик на велосипеде пересекал пешеходный переход и получил удар от проезжающей машины серого цвета, марки Renault.

Водитель авто скрылся с места происшествия. Скорая оказала первую помощь мальчику у него дома. Полиция просит очевидцев аварии позвонить по номеру 612 3000 или написать по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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