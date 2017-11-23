Неизвестные пытались выдать себя за сотрудников Инспекции труда. Случаем занимается полиция

Инспекции труда сообщили о случае, когда неизвестные личности выдавали себя за их сотрудников и требовали доступа на объект. В ходе проверки выяснилось, что это обман, пишет Kasulik.

По словам директора Инспекции труда Марет Марипуу, это первый случай, когда неизвестные выдавали себя за их сотрудников и пытались таким образом пробратья на территорию. ”Инспекторы обязаны всегда себя представляться и показывать рабочее удостоверение”, — сказала она. ”В случае подозрений звоните по телефону 640 6000 или сразу же оповестите полицию”, — посоветовала она.

Инспекция для выяснения обстоятельств случившегося обратилась в полицию. Ведомство просит людей быть внимательными!