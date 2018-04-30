Недалеко от Пярну столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль

Недалеко от Халинга в Пярнумаа на 103-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с польскими номерами, перевозивший восемь человек, передает rus.err.ee.

На месте происшествия была закрыта дорожная полоса в одном направлении, движение регулировала полиция.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала ERR, что сообщение о ДТП поступило в 14:52.

В аварию попали легковой автомобиль и микроавтобус. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу для проверки здоровья. В микроавтобусе находилось восемь человек, одного из них доставили в больницу.