30.04.2018, 17:40

Недалеко от Пярну столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль


rus.delfi.ee
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Недалеко от Халинга в Пярнумаа на 103-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с польскими номерами, перевозивший восемь человек, передает rus.err.ee.

На месте происшествия была закрыта дорожная полоса в одном направлении, движение регулировала полиция.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала ERR, что сообщение о ДТП поступило в 14:52.

В аварию попали легковой автомобиль и микроавтобус. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу для проверки здоровья. В микроавтобусе находилось восемь человек, одного из них доставили в больницу.

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