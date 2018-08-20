20.08.2018, 14:11

Не вернулся с фестиваля Weekend: полиция разыскивает 16-летнего Маркуса

 (12)
rus.delfi.ee
EST 41
Не вернулся с фестиваля Weekend: полиция разыскивает 16-летнего Маркуса
PPA

19 августа 16-летнего Маркуса ждали дома в Хаапсалу, куда он должен был вернуться после проводившегося в Пярну фестиваля Weekend, но этого не произошло.

По словам его знакомых, он планировал доехать до Хаапсалу на попутках. Последний раз Маркуса видели в Пярну, вчера, в 11.45.
Телефон Маркуса выключен.

У молодого человека спортивное телосложение, его рост — 180 см, у него короткие светло-коричневые волосы. 16 августа он уехал из дома в белом поло с зелеными полосками, темно-синих шортах и красных кроссовках Nike.

Всех, кто видел молодого человека после полудня 19 августа, просят об этом сообщить по телефону 112.

PPA
Tallinn Hockey weekend
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