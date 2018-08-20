Не вернулся с фестиваля Weekend: полиция разыскивает 16-летнего Маркуса

По словам его знакомых, он планировал доехать до Хаапсалу на попутках. Последний раз Маркуса видели в Пярну, вчера, в 11.45.

Телефон Маркуса выключен.

У молодого человека спортивное телосложение, его рост — 180 см, у него короткие светло-коричневые волосы. 16 августа он уехал из дома в белом поло с зелеными полосками, темно-синих шортах и красных кроссовках Nike.

Всех, кто видел молодого человека после полудня 19 августа, просят об этом сообщить по телефону 112.