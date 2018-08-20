20.08.2018, 14:11

Не вернулся с фестиваля Weekend: полиция разыскивает 16-летнего Маркуса

 (19)
rus.delfi.ee
EST 107
Не вернулся с фестиваля Weekend: полиция разыскивает 16-летнего Маркуса
PPA

19 августа 16-летнего Маркуса ждали дома в Хаапсалу, куда он должен был вернуться после проводившегося в Пярну фестиваля Weekend, но этого не произошло.

По словам его знакомых, он планировал доехать до Хаапсалу на попутках. Последний раз Маркуса видели в Пярну, вчера, в 11.45.
Телефон Маркуса выключен.

У молодого человека спортивное телосложение, его рост — 180 см, у него короткие светло-коричневые волосы. 16 августа он уехал из дома в белом поло с зелеными полосками, темно-синих шортах и красных кроссовках Nike.

Всех, кто видел молодого человека после полудня 19 августа, просят об этом сообщить по телефону 112.

PPA
Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Посмотрите на себя в зеркало!" Солист Smilers раскритиковал политиков, презентовавших себя на Совместном пении ЭР100

20.08.2018
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. К созданному во время Совместного пения электронному сводному хору присоединилось всего 52 772 человека по всему миру.
Подробнее



"Капля дегтя в бочке меда". Тынис Мяги раскритиковал цену на билет на Совместное пение ЭР100

20.08.2018
Накануне годовщины восстановления независимости Эстонии на Таллиннском певческом поле и во многих других местах Эстонии и за рубежом состоялось Совместное пение ЭР100. В частности, проходило оно и на Первческом поле в Таллинне. На мероприятии выступал Тынис Мяги. По его мнению, в целом, все было позитивно, но цена на билет — высоковата.
Подробнее



-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

Этого стыдно не знать! Про путч, ГКЧП и другие "страшные" слова

20.08.2018
Возможно, некоторые наши юные читатели не знают о событиях 27-летней давности. А другие, быть может, в суете дней позабыли. Delfi решил слегка заняться просвещением и напомнить уважаемым читателям: что, где, когда и почему. А также что было потом.
Подробнее

Хасбулатов рассказал об уговорах Ельцина сбежать в посольство США во время путча

20.08.2018
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил информацию о том, что первый президент России Борис Ельцин пытался сбежать в американское посольство во время путча 1991 года. Об этом он рассказал РБК.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | "Всех порвем": репортаж с гетто-соревнований в Ласнамяэ

20.08.2018
В субботу, 18 августа, в столичном районе Ласнамяэ прошел финал турнира Lasnasport. Организаторы подготовили особенную программу - гетто соревнования в самом большом районе Таллинна. Спортсмены сражались в уличный футбол и баскетбол, танцевали хип-хоп и исполняли трюки на турнике. Смотрите репортаж Rus.Delfi с этого мероприятия!
Подробнее