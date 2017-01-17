Сааремааская газета Meie Maa пишет, что во время последнего полицейского рейда были задержаны водители, занимавшиеся посторонними делами во время управления автомобилем.

В четверг, 12 января полиция организовала рейд, во время которого проконтролировали использование ремней безопасности и то, не занимаются ли водители за рулем посторонними отвлекающими делами, пишет Meie Maa.

В итоге в отношении двух водителей было заведено производство о проступке в связи с неиспользованием ремней безопасности и разговором по телефону за рулем.

По словам сотрудника полиции, количество водителей, говорящих по телефону во время управления автомобилем, в последнее время снизилось. При этом он напоминает, что во время управления автомобилем запрещено заниматься какими-либо посторонними делами, которые могут помешать вождению, отвлечь или снизить концентрацию, в том числе и использование телефона без хэндс-фри устройств.