Назвались египтянами: полиция проверит гражданство троих мужчин, задержанных на границе в Вырумаа

Пересекавшие границу в Вырумаа трое мужчин на время делопроизводства находятся в центре задержания, пока полиция не выяснит, гражданами какой страны они являются.

14 июля пограничники задержали в приграничной зоне Вырумаа троих говорящих на арабском языке и назвавшихся египтянами мужчин в возрасте 25-30 лет.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, у пересекавших границу не было с собой документов и сейчас еще неизвестно, египтяне ли они вообще, как утверждают сами мужчины.

Сейчас они помещены в центр задержания до тех пор, пока проводится делопроизводство. "После делопроизводства будет принято решение, что с ними будет, останутся ли они здесь или будут высланы обратно в Россию", — сказал пресс-секретарь полиции.

Делопроизводство — не простая процедура и может длиться месяцами.

При задержании скорая помощь осмотрела мужчин, поскольку один из них жаловался на плохое самочувствие. У мужчин было небольшое переохлаждение, но в стационарном лечении они не нуждались. Теперь мужчинам лучше, сказал пресс-секретарь.