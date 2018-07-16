16.07.2018, 17:54

Назвались египтянами: полиция проверит гражданство троих мужчин, задержанных на границе в Вырумаа

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Piiriehitus soisel alal
Pilt on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Пересекавшие границу в Вырумаа трое мужчин на время делопроизводства находятся в центре задержания, пока полиция не выяснит, гражданами какой страны они являются.

14 июля пограничники задержали в приграничной зоне Вырумаа троих говорящих на арабском языке и назвавшихся египтянами мужчин в возрасте 25-30 лет.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры, у пересекавших границу не было с собой документов и сейчас еще неизвестно, египтяне ли они вообще, как утверждают сами мужчины.

Сейчас они помещены в центр задержания до тех пор, пока проводится делопроизводство. "После делопроизводства будет принято решение, что с ними будет, останутся ли они здесь или будут высланы обратно в Россию", — сказал пресс-секретарь полиции.

Делопроизводство — не простая процедура и может длиться месяцами.

При задержании скорая помощь осмотрела мужчин, поскольку один из них жаловался на плохое самочувствие. У мужчин было небольшое переохлаждение, но в стационарном лечении они не нуждались. Теперь мужчинам лучше, сказал пресс-секретарь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


На пресс-конференции Путин и Трамп были вынуждены больше всего говорить о вмешательстве РФ в выборы США

16.07.2018
На совместной пресс-конференции Путина и Трампа ничего сенсационного не прозвучало, больше всего было сказано о вероятном вмешательстве России в американские выборы, но "Интерфакс" собрал высказывания и по другим темам.
Подробнее

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: "Мы не смогли расчистить все завалы". ". Трамп и Путин встретились в Хельсинки

16.07.2018
Сегодня в Хельсинки началась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Весь мир ждет ее результатов, затаив дыхание. Delfi будет в режиме реального времени следить за тем, как развиваются события. Оставайтесь с нами!
Подробнее


Ночью над восточной границей Эстонии часто летают дроны: развлечение для любопытных или дело рук преступников?

16.07.2018
В прошлые четверг и пятницу пограничники зафиксировали на восточной границе передвижение более 30 дронов, не имеющих на это разрешение. Большинство случаев имели место в поздние вечерние часы, что дает основание полагать, что это были не просто любопытные местные жители.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Смерть эстонцев в Одессе: одного погибшего три года назад судили за оборот кокаина

16.07.2018
В Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии. Согласно неофициальным данным, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Один из погибших, Аллар Ханссон, три года назад был судим из-за наркотиков.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107332003
113,40 €
68,04 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €


Торговавшие наркотиками в Южной Эстонии цыгане получили тюремные сроки. В преступный бизнес были вовлечены и маленькие дети

16.07.2018
Тартуский уездный суд сегодня приговорил к тюремному заключению двоих мужчин и двух женщин, которые обвинялись в обороте более 2,5 кг марихуаны.
Подробнее


Студия DELFI | "Открытие турнира — страна-организатор": закончился ЧМ-2018

16.07.2018
15 июля в Москве Франция и Хорватия завершили футбольный праздник — чемпионат мира в России. По словам многих экспертов, турнир превзошел все ожидания. Спортсмены показали качественный футбол, а страна-хозяйка сделала мундиаль максимально комфортным для всех любителей футбола.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков

16.07.2018
По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти.
Подробнее