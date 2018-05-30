30.05.2018, 14:58

Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

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rus.delfi.ee
EST 120
Suitsetamine
Pilt on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.

Музыкант, актриса и парикмахер Сандра Ашилеви предупреждает в Facebook о мужчине со странным фетишем, орудующим в центре Таллинна. Мужчина возрастом около 40 лет ходит по салонам красоты и другим заведениям, и, когда его обслуживают или говорят с ним, начинает испражняться. Свиду всегда вежлив и не вдет себя подозрительно.

По ее словам, сегодня он испражнился жидким поносом, пока ему подстригали волосы, тем самым испортив кресло в парикмахерской. Его выходки уже давно обсуждаются в разных группах.

”Ответ у него всегда один и тот же: ой, у меня случилась неудача! К этому моменту уже слишком поздно, и он себя полностью обгадил. И потом после ”неудачи” ищет зрительного контакта с женщинами… Видимо, от этого действия он получает удовлетворение”, — пишет Ашилеви.

Пыхьяская префектура подтвердила, что одна из жертв перверта уже связалась с ними. Она дает показания. С подобным случаем в полицию обращалась и владелица другого столичного салона красоты.

Женщине тогда посоветовали в следующий раз вызвать полицию, чтобы нарушителя могли задержать. Другие сообщения о подобных инцидентах обсуждались в закрытых группах в социальных сетях. Теперь же полиция знает, что это не единичный случай и не случайный инцидент, а сознательное действие, поэтому есть основание завести дело.

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