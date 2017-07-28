Настоящее везение! К пожилой даме вернулось потерянное в Пельгуранна обручальное кольцо

Потерявший золотое обручальное кольцо в Пельгуранна человек известен, кольцо должно в ближайшее время вернуться на палец дамы.

21 июля утром в Таллинне в Пельгуранна шедшая по улице Пухангу Герли заметила блестящее золотое обручальное кольцо. Гравировка на кольце позволяла предположить, что оно принадлежит пожилой женщине. После этого при помощи Пыхьяской префектуры начали искать владельца кольца. "Если ты знаешь кого-то, кто живет в Таллинне в многоквартирном доме по адресу Пухангу, 53 или в его окрестностях и потерял венчальное кольцо, то сообщи ему, что кольцо найдено", — значилось на странице полиции в Facebook.

Сегодня, спустя неделю, Пыхьяская префектура сообщила, что благодаря полученной из ЗАГСа дополнительной информации полицейский нашел владельца кольца. "Кольцо должно в ближайшее время вернуться на палец владельца", — сообщила Пыхьяская префектура.