04.10.2017, 17:35

Нарвская полиция ищет пропавшего 41-летнего Алексея

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Нарвская полиция ищет пропавшего 41-летнего Алексея
PPA

Нарвская полиция просит помощи в выяснении местонахождения 41-летнего Алексея.

Мужчина ушел из своего дома в городе Нарва 1 октября утром и до сих пор не вернулся. Его мобильный телефон выключен, из-за чего с ним невозможно связаться. По имеющейся информации, он может передвигаться в районе улиц Пяхклимяэ, Даумани или Кангеласте.

Рост Алексея — около 178 см, он среднего телосложения, его движение затруднено из-за состояния здоровья. Уходя, он был одет в черную куртку и черные брюки, на ногах черная обувь. Мужчине трудно ходить, поэтому он использует опорный аппарат.

Полиция просит всех, кто видел Алексея после 1 октября или располагает информацией, которая могла бы помочь в его поисках, сообщить об этом по номеру 112.

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