Нарвитянка не пустила своего мужчину в казино ударом ножа в область сердца

Вируский уездный суд приговорил к условному сроку жительницу Нарвы, ударившую своего сожителя ножом в область сердца. Мужчина выжил, передает rus.err.ee.

Таким образом женщина пыталась остановить его от похода в казино со всеми сбережениями семьи.

История произошла в одной из нарвских квартир около полуночи 12 ноября прошлого года. Между 35-летней Татьяной и ее 32-летним сожителем разгорелась ссора, поскольку он захотел пойти в казино, прихватив сбережения семьи; Татьяне этот план не понравился, она схватила кухонный нож и стала им размахивать, чтобы помешать мужчине выйти из квартиры, но нечаянно воткнула нож ему в грудь, задев сердце.