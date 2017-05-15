15.05.2017, 21:55

Нарвитянин получил шесть лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков

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rus.delfi.ee
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Нарвитянин получил шесть лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков
Foto: DAVID MCNEW, AFP

Тартуский уездный суд приговорил нарвитянина Павла Корсунова к шести годам тюремного заключения за незаконный оборот наркотических веществ.

В октябре прошлого года автомобиль марки Škoda, на котором Корсунов передвигался вместе с Натальей Васильевой, был задержан в Валге, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В тайнике автомобиля было обнаружено почти 72 килограмма гашиша, который они везли из Чехии. Рыночная стоимость конфискованного вещества составляет порядка одного миллиона двухсот тысяч евро.

Наталья Васильева, также находившаяся в автомобиле, была оправдана.

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