Нарвитянин получил шесть лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков

Тартуский уездный суд приговорил нарвитянина Павла Корсунова к шести годам тюремного заключения за незаконный оборот наркотических веществ.

В октябре прошлого года автомобиль марки Škoda, на котором Корсунов передвигался вместе с Натальей Васильевой, был задержан в Валге, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В тайнике автомобиля было обнаружено почти 72 килограмма гашиша, который они везли из Чехии. Рыночная стоимость конфискованного вещества составляет порядка одного миллиона двухсот тысяч евро.

Наталья Васильева, также находившаяся в автомобиле, была оправдана.