Нарвитяне незаконно переносили в Россию оружие — 10 евро за единицу

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Богданова 1969 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) и ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Следствием установлено, что Богданов, действуя в составе организованной преступной группы, в которую также входили — сотрудник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Светлов, сотрудник СОБР ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Мошкин, а также жители города — Леонид Светлов, Максим Романов, Константин Даньков и Павел Пешков и иные неустановленные лица, вступили в сговор на незаконный оборот оружия и боеприпасов, разработали преступный план, меры конспирации и распределили между собой преступные роли, значится на сайте СК.

В 2015 году злоумышленники приобрели значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов в странах Евросоюза, передали неустановленным лицам, которые незаконно переместили указанное оружие через границу РФ, где в дальнейшем осуществляли их незаконное хранение и сбыт.

Светлов М., Богданов и Светлов Л. выезжали в Словацкую Республику, а именно в один из магазинов, расположенных в городе Братислава, где приобретали 10-15 единиц боевого огнестрельного оружия, затем за дополнительную плату в сумме около 50 евро, сотрудник магазина деактивировал приобретенное оружие путем вставки в ствол шпильки, придавая тем самым оружию статус ”оружия для стрельбы холостыми патронами”. Данная характеристика оружия позволяла участникам организованной группы передвигаться с ним по территории Словакии и другим странам Евросоюза без получения специального разрешения.

Далее оружие доставлялось ими лично к границе России в город Нарва, где передавалось неустановленным участникам организованной группы, проживающим на территории Эстонии, после чего въезжали на территорию России без оружия. В свою очередь указанные неустановленные участники, действуя в интересах организованной группы, передавали указанное оружие на территорию Эстонии местным — социально неблагополучным гражданам, проживающим на приграничной территории, которые пешком, за материальное вознаграждение в размере около 10 евро за единицу, переносили оружие через пропускной пункт, не проходя досмотр, помещая впоследствии оружие в тайники в приграничной зоне на территории России.

Светлов М. извлекал из тайников оружие и перевозил его в Санкт-Петербург к себе домой. Далее указанное оружие передавалось им Богданову для дальнейшей передачи стволов от указанного огнестрельного оружия Данькову, который производил его незаконный ремонт. Готовое к продаже оружие хранилось у Светлова М. дома и на работе, находящемся в его пользовании автомобиле, а также передавалось участникам организованной группы для реализации по их каналам. Цена одной единицы оружия, в зависимости от модели, составляла 100 — 150 тысяч рублей. Мошкин, Романов, Пешков занимались сбытом оружия, которое передавалось им либо непосредственно Светловым М., либо Богдановым

В ходе расследования уголовного дела, при оперативном сопровождении сотрудников региональных управлений УФСБ и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из незаконного оборота было изъято более 100 единиц огнестрельного оружия иностранного производства, в том числе 4 пистолета ”Глок” производства Австрии, 2 пистолета ”Вальтер” производства Германии, пистолет ”Зиг Зауэр” производства Германии, 4 пистолета ”Браунинг” производства Бельгии, 2 пистолета ”Чезет” производства Чехословакии, 3 пистолета конструкции Макарова производства Болгарии; автомат АМД-65 производства Венгрии, 3 пистолета ”Беретта” производства Италии, пистолет ”Стар” производства Испании; 3 пистолета-пулемета ”Скорпион” производства Чехословакии; 2 винтовки ”М-39” производства Финляндии; пистолет-пулемет ”Суоми” производства Финляндии; пистолет-пулемет РМ-73 производства Польши; 2 винтовки системы ”Маузер” производства Швеции и Чехословакии; карабин ”Moschetto” производства Италии; карабин ”U.S” производства США и др.

Также изъяты 10 стволов от пистолетов ”Глок”, изготовленные для замены оригинальных стволов от пистолетов, и приведения пистолетов в состояние пригодных для стрельбы; 37 так называемых деактивированных стволов от пистолетов ”Глок”, ”Вальтер”, ”Хеклер и Кох”, ”Кольт”, ”Хускварна”, ”АПС”, пистолета-пулемета ”Steyr”, которые оставались после продажи модифицированного организованной группой огнестрельного оружия, приведенного в состояние пригодного для стрельбы.

Несколько тысяч боеприпасов — патронов калибра 9х19мм, 9х18мм, 9х39мм, 9х17 мм, .45 ACP (11,43 мм), 7,62х39мм, 7,62х54 мм, 7,65 мм, 19 гранат, взрывчатые вещества: 400 грамм тротила; 200 грамм гексогена, две 200-граммовые тротиловые шашки и взрывные устройства: 6 запалов УЗРГМ-2, предназначенные для инициирования взрыва ручных гранат (Ф-1,РГД-5,РГ-42); 7 запалов УДЗ (ударно-дистанционный запал), предназначенные для инициирования разрывного заряда ручных гранат (РГО, РГН); взрыватель системы Ковешникова ручных осколочных гранат, запал S16/20 (Финляндия) ручных осколочных гранат.

Обвиняемый Богданов свою вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В ближайшее время расследование уголовного дела в отношении других участников организованной преступной группы будет завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.