25.01.2018, 18:00

Нарушители ПДД, трепещите! Сокращение процедуры производства позволит полиции задерживать больше дорожных хулиганов

 (65)
rus.delfi.ee
EST
Liiklusjärelevalve-11
Kiiruse mõõtmine. Pilt on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

После внедрения процедуры укороченного производства для менее тяжких нарушений полиция сможет задерживать больше нарушителей правил дорожного движения, хотя количество патрулей останется прежним.

”Сейчас производство о проступке занимает в среднем 20 минут. Новые изменения существенно сократили бы время производства”, — сказал Delfi капитан полиции Эле Нука из бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны и добавила, что это позволит при прежнем количестве патрулей задерживать больше дорожных хулиганов.

Процесс будет занимать всего пять минут, а само нарушение не будет вноситься в регистр наказаний.

Суммы штрафов будут фиксированные и составят 20-80 евро.

Читайте также:
180 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
295 000€
Keila, Дом
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
199 800€
Narva-Jõesuu, Дом
83 000€
Tallinn, Квартира
85 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
79 700€
Tartu, Квартира
97 900€
Rae vald, Квартира
185 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии