Нарушители ПДД, трепещите! Сокращение процедуры производства позволит полиции задерживать больше дорожных хулиганов

После внедрения процедуры укороченного производства для менее тяжких нарушений полиция сможет задерживать больше нарушителей правил дорожного движения, хотя количество патрулей останется прежним.

”Сейчас производство о проступке занимает в среднем 20 минут. Новые изменения существенно сократили бы время производства”, — сказал Delfi капитан полиции Эле Нука из бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны и добавила, что это позволит при прежнем количестве патрулей задерживать больше дорожных хулиганов.

Процесс будет занимать всего пять минут, а само нарушение не будет вноситься в регистр наказаний.

Суммы штрафов будут фиксированные и составят 20-80 евро.