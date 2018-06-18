18.06.2018, 19:05

Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли

 (15)
rus.delfi.ee
EST 17
Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли
Kadunud isiku otsingud. Foto on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали.

Ведущий следователь Пылваского отделения полиции Андрес Кирсинг сказал, что в ходе продолжившихся сегодня поисков полиция установила местонахождение Кристьяна и убедилась, что мужчина жив и здоров.

"Каждый взрослый человек имеет право на приватность. Но все-таки видя, как близкие, полиция, общественность и другие днями ищут человека, который не находится в опасности и не нуждается в помощи, сам разыскиваемый или его товарищи могли бы при первой возможности сообщить об этом полиции. Если человек не находится в опасности, не нуждается в помощи и не хочет раскрывать свое местонахождение близким, полиция подтвердит им только, что местонахождение разыскиваемого известно и с ним все хорошо. Поиски прекратят, и появится возможность направить освободившиеся силы полиции к по-настоящему нуждающимся в помощи", — констатировал Кирсинг.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Молодая мама Катрина Лехис выиграла чемпионат Европы!

18.06.2018
На чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде превосходно выступили в индивидуальном турнире эстонские шпажистки, завоевавшие золото, серебро и бронзу. Чемпионкой Европы стала Катрина Лехис, выигравшая финальный бой у Кристины Кууск - 15:14.
Подробнее

Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку

18.06.2018
Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.
Подробнее


Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли

18.06.2018
Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали.
Подробнее


Лебедятам на Пальяссааре люди шеи не сворачивали — они стали жертвой мелкого хищника

18.06.2018
Лебедят на полуострове Пальяссааре в Таллинне, в смерти которых поначалу подозревали хулиганов, задушил мелкий хищник, сообщает rus.err.ee со ссылкой на результаты экспертизы Ветеринарно-продовольственного департамента.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Обязательно читайте мелкий шрифт! Мошенники требуют послать регистрационный номер предприятия, что влетит вам в копеечку

18.06.2018
Налогово-таможенный департамент предупреждает предпринимателей о мошеннических письмах, в которых просят отправить регистрационный номер предприятия, что повлечет за собой обязательство заплатить высокую годовую плату. На самом деле информация о регистрационном номере находится в свободном доступе в сети.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI С ЧМ-2018: "Мексиканцы пели и кричали всю игру, а мы вместе с ними!"

18.06.2018
Эстонские любители футбола не могли пропустить чемпионат мира в этом году. Один из наших соотечественников посетил матч Германия - Мексика (0:1) в Москве. Специально для Delfi Томас Кирн(в центре) делится впечатлениями от игры и турнира.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО читателя Delfi: Самосуд над крикливыми птицами. Житель Мустамяэ скидывал с крыши дома птенцов чаек

18.06.2018
К Delfi обратилась Евгения, которая стала свидетельницей того, как житель Мустамяэ скидывает с крыши многоэтажки беспомощных птенцов чаек. Видимо, мужчине надоели крики птиц, и он решил устроить самосуд. Читательнице удалось заснять все на камеру.
Подробнее