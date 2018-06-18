18.06.2018, 19:05

Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли

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rus.delfi.ee
EST 27
Напрасные поиски: пропавший Кристьян просто не хотел, чтобы его нашли
Kadunud isiku otsingud. Foto on illustratiivneFoto: Madis Veltman

Около недели назад в Выру пропал 27-летний Кристьян, которого теперь нашли живым и здоровым. Выяснилось, что мужчина просто не хотел, чтобы его нашли, однако не сообщил об этом полиции, чтобы его зря не искали.

Ведущий следователь Пылваского отделения полиции Андрес Кирсинг сказал, что в ходе продолжившихся сегодня поисков полиция установила местонахождение Кристьяна и убедилась, что мужчина жив и здоров.

"Каждый взрослый человек имеет право на приватность. Но все-таки видя, как близкие, полиция, общественность и другие днями ищут человека, который не находится в опасности и не нуждается в помощи, сам разыскиваемый или его товарищи могли бы при первой возможности сообщить об этом полиции. Если человек не находится в опасности, не нуждается в помощи и не хочет раскрывать свое местонахождение близким, полиция подтвердит им только, что местонахождение разыскиваемого известно и с ним все хорошо. Поиски прекратят, и появится возможность направить освободившиеся силы полиции к по-настоящему нуждающимся в помощи", — констатировал Кирсинг.

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