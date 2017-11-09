Напавший возле детского сада на двух женщин мужчина взят под стражу

В пятницу, 3 ноября с разрешения Вируского Уездного суда 27-летнего мужчину, напавшего в Нарве на двух женщин, взяли под стражу, сообщила полиция.

Согласно подозрению, 27 октября в 13.15 в Нарве возле детского сада, расположенного на улице Пимеайя, 27-летний мужчина напал на двух женщин, а именно беспричинно из хулиганских побуждений, избил двух незнакомых ему женщин, 54 и 60 лет.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, подозреваемый неоднократно наказывался в уголовном порядке, в последний раз за неоднократное применение физического насилия в рамках упрощенного производства суд приговорил его к 8 месяцам тюремного заключения. ”Несмотря на то, что мужчина освободился из тюрьмы только 14 сентября этого года, он снова продолжает совершать новые преступления, именно поэтому прокуратура ходатайствовала об его аресте, потому что он опасен для окружающих и должен быть изолирован от общества,” — добавил прокурор Марина Загорец.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что работа по установлению личности и задержанию преступника началась незамедлительно.

”Учитывая дерзость, опасность и близость к детскому учреждению совершенного преступления, наша цель была быстро установить личность преступника. Нам так же помогли установленные неподалеку от места происшествия городские видеокамеры,” — сказал следователь.

Подозреваемый мужчина был взят под стражу на время проведения досудебного расследования.