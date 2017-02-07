Напавший с ножом на женщину в Пирита проведет в тюрьме десять лет

Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 35-летнего Дмитрия Труфанова, который в мае 2015 года напал с ножом на женщину в столичном районе Пирита. Преступник проведет в тюрьме 10 лет, передает rus.err.ee.

В июне 2016 года Харьюский уездный суд приговорил 35-летнего Дмитрия Труфанова к 10 годам тюремного заключения, что на два года меньше, чем требовал прокурор. Позднее это решение не изменил Таллиннский окружной суд.

В понедельник, 6 февраля, Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Труфанова.