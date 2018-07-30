Напавшие на человека в таллиннском McDonalds' молодые люди — преступники с опытом

Полиция заключила под стражу несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне.

Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина сказала Delfi, что заключенные под стражу молодые люди и ранее совершали преступления.

Так, 15-летнего молодого человека в прошлом году суд признал виновным в грабеже, воровстве и самовольном присвоении.

16-летний молодой человек неоднократно совершал кражи, применял насилие в отношении других людей, нарушал общественный порядок, а также был пойман на вымогательстве.

17-летний молодой человек дважды судим за грабежи и самовольное присвоение.

В ночь на 21 июля 19-летний молодой человек вместе со своим другом находился на Горке поцелуев в Старом городе. К ним подошла компания молодых людей и попросила денег. ”После словесной перепалки потерпевший и его друг побежали в ресторан быстрого питания, где остановились возле касс. Компания последовала за ними и стала избивать потерпевшего. Кроме того, у него украли кошелек с документами и 50 евро”, — передает Õhtuleht слова пресс-секретаря прокуратуры Кристины Костиной.