Напавшего на полицейского в Тарту 19-летнего молодого человека взяли под стражу

Тартуский уездный суд удовлетворил ходатайство Лыунаской окружной прокуратуры об аресте 19-летнего молодого человека, который в ночь на прошлую субботу напал на исполнявшего служебные обязанности полицейского. Молодого человека взяли под стражу на срок до двух месяцев.

В ночь на 8 июля около 3 часов в полицию поступил вызов в Тарту на улицу Юликооли, где трое лиц нарушали общественный порядок тем, что шумели, а также разбили рядом с Kaubamaja бутылку из-под водки и цветочные горшки на улице Кюйни.

Полицейские задержали одного соответствующего описанию молодого человека на улице Юликооли и повели его к патрульному микроавтобусу. В это время на исполнявшего служебные обязанности полицейского неожиданно напал сзади второй 19-летний молодой человек, который ударил полицейского кулаком по голове и попытался сбежать. Блюстители порядка вскоре задержали убегающего нападавшего.

Для выяснения более точных обстоятельств произошедшего начали уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением его служебных обязанностей. Уголовным производством руководит Лыунаская окружная прокуратура.