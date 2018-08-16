16.08.2018, 17:30

Налогово-таможенный департамент напоминает: использование частными лицами баллонов с фреоном запрещено


rus.delfi.ee
EST
Jaan Tuul, AS Propaan, näitab uusi ja vanu gaasiballoone
Foto: Priit Simson

С начала текущего года существенно возросло число попыток доставить с собой из-за пределов Европейского Союза баллоны с фторированным парниковым f-газом (фреоном). Налогово-таможенный департамент напоминает, что оборот баллонов с фреоном частными лицами запрещен.

По словам руководителя Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, в этом году на восточной границе имели место уже более 200 попыток незаконной доставки баллонов с фреоном через границу, тогда как еще в прошлом году их практически не было.

"Во всех этих случаях мы извещали людей о требованиях безопасности к данной продукции и отправляли товар обратно в Российскую Федерацию. В случае повторных попыток у нас, помимо конфискации, имеется право накладывать штраф в размере до 1200 eвро”, — отметил Линно.

В соответствии с требованиями Европейского Союза импортируемые в Эстонию из третьих стран баллоны с фторированным парниковым газом (f-газом) должны быть соответствующим образом маркированы. Кроме общей маркировки для идентификации газа (марка и количество газа), находящегося в баллоне, должна быть еще маркировка эквивалента количества находящегося в нём газа CO2. Продукция, несоответствующая требованиям, не должна попадать на рынок, а также ее нельзя использовать на рынке Европейского Союза.

Евросоюз поставил задачу к 2030 году уменьшить на две трети количество выбросов парниковых газов по сравнению с 2010 годом. Для этого постепенно уменьшается количество фторидов углерода, которые можно выпускать на рынок. Импорт газов с очень большим потенциалом глобального потепления запрещен, другие f-газы следует импортировать только на основании соответствующей квоты.

Фторированные парниковые газы (f-газы) обычно используются в охлаждающем оборудовании, климатических установках и тепловых насосах, а также системах пожаротушения, при производстве пены (например, строительные пены и плиты), в качестве растворителей и аэрозолей.

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