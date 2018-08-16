Налогово-таможенный департамент напоминает: использование частными лицами баллонов с фреоном запрещено

По словам руководителя Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, в этом году на восточной границе имели место уже более 200 попыток незаконной доставки баллонов с фреоном через границу, тогда как еще в прошлом году их практически не было.

"Во всех этих случаях мы извещали людей о требованиях безопасности к данной продукции и отправляли товар обратно в Российскую Федерацию. В случае повторных попыток у нас, помимо конфискации, имеется право накладывать штраф в размере до 1200 eвро”, — отметил Линно.