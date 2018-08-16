16.08.2018, 17:30

Налогово-таможенный департамент напоминает: использование частными лицами баллонов с фреоном запрещено

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Jaan Tuul, AS Propaan, näitab uusi ja vanu gaasiballoone
Foto: Priit Simson

С начала текущего года существенно возросло число попыток доставить с собой из-за пределов Европейского Союза баллоны с фторированным парниковым f-газом (фреоном). Налогово-таможенный департамент напоминает, что оборот баллонов с фреоном частными лицами запрещен.

По словам руководителя Идаского таможенного пункта Налогово-таможенного департамента Вольдемара Линно, в этом году на восточной границе имели место уже более 200 попыток незаконной доставки баллонов с фреоном через границу, тогда как еще в прошлом году их практически не было.

"Во всех этих случаях мы извещали людей о требованиях безопасности к данной продукции и отправляли товар обратно в Российскую Федерацию. В случае повторных попыток у нас, помимо конфискации, имеется право накладывать штраф в размере до 1200 eвро”, — отметил Линно.

В соответствии с требованиями Европейского Союза импортируемые в Эстонию из третьих стран баллоны с фторированным парниковым газом (f-газом) должны быть соответствующим образом маркированы. Кроме общей маркировки для идентификации газа (марка и количество газа), находящегося в баллоне, должна быть еще маркировка эквивалента количества находящегося в нём газа CO2. Продукция, несоответствующая требованиям, не должна попадать на рынок, а также ее нельзя использовать на рынке Европейского Союза.

Евросоюз поставил задачу к 2030 году уменьшить на две трети количество выбросов парниковых газов по сравнению с 2010 годом. Для этого постепенно уменьшается количество фторидов углерода, которые можно выпускать на рынок. Импорт газов с очень большим потенциалом глобального потепления запрещен, другие f-газы следует импортировать только на основании соответствующей квоты.

Фторированные парниковые газы (f-газы) обычно используются в охлаждающем оборудовании, климатических установках и тепловых насосах, а также системах пожаротушения, при производстве пены (например, строительные пены и плиты), в качестве растворителей и аэрозолей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Политический переворот в Нарве: председателем горсобрания будет назначена Янович, экс-центристы образуют новую фракцию

16.08.2018
В Нарве ряды Центристской партии покинули видные нарвские деятели — 13 человек. Сегодня будет назначен новый председатель горсобрания. По данным Delfi, этот пост будет предложен директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, которая тоже покинула ряды ЦП.
Подробнее




Женщину-специалиста, которая пришла на собрание Минсоцдел с ребенком, попросили удалиться

16.08.2018
Тийна Калда принимала участие в организованном Министерством социальных дел собрании по плану развития здоровья населения в качестве представителя союза психологов. Она взяла с собой своего сына (1 год и 3 месяца), который находился в эргорюкзаке.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €

ВИДЕО DELFI: Чайковский, борьба с раком и средневековые развалины. На Фестивале “Биргитта” покажут необычную интерпретацию “Лебединого озера”

16.08.2018
Художественный руководитель Национального балета Брно Марио Радачовский, который привез на Фестиваль “Биргитта” свою версию “Лебединого озера” Чайковского, рассказал Delfi о своей интерпретации произведения.
Подробнее

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

16.08.2018
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
Подробнее



"Налоговый терминатор" is back! На счетах крупнейших эстонских больниц простаивает 101 млн евро

16.08.2018
Финансовый аналитик Ардо Оясалу, прозванный «налоговым терминатором», проанализировал бухгалтерию крупнейших эстонских больниц и с удивлением обнаружил, что учреждения копят на своих счетах миллиона евро, вместо того, чтобы больше лечить, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее