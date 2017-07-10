10.07.2017, 13:15

Налоговая служба задержала двух лиц, подозреваемых в мошенничестве


rus.delfi.ee
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Maksu- ja tolliameti pressikonverents
Maksu- ja tolliameti pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Налогово-таможенный департамент в среду задержал в Харьюмаа двух человек, подозреваемых в мошенничестве в крупном размере. Одного из подозреваемых взяли под стражу по запросу прокуратуры, пишут "Деловые Ведомости".

В ходе предварительного следствия было установлено, что две компании, работающие в лесном хозяйстве и транспортной сфере, преднамеренно заключили фиктивные сделки с уборочной техникой.

Они выманили из лизинговой компании 595 000 евро и представили налоговому управляющему требование о возврате,тем самым они скрыли налоговые обязательства на сумму 141 800 евро.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Хендрика Кайнга, в рамках уголовного дела предъявлено подозрение двум физическим и двум юридическим лицам в сокрытии налоговых обязательств и осуществлении мошенничества в крупном размере.

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