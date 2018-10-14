14.10.2018, 19:49

Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.

Иван заблудился в болотистом лесу в районе деревни Ремнику 26 сентября.

"Да, тело было найдено именно в том лесу. Его обнаружили добровольцы и близкие Ивана", — сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде корреспонденту rus.err.ee.

Полиция завершила активную фазу поиска спустя неделю с момента пропажи, а добровольцы продолжали надеяться на лучшее и искали его вплоть до сегодняшнего дня.

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