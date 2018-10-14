Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

Три недели шли поиски заблудившегося в лесу возле деревни Ремнику мужчины из Нарвы. В воскресенье, 14 октября, добровольцы сообщили, что около двух часов дня было найдено тело 78-летнего Ивана, полиция подтвердила rus.err.ee эту информацию.
Иван заблудился в болотистом лесу в районе деревни Ремнику 26 сентября.
"Да, тело было найдено именно в том лесу. Его обнаружили добровольцы и близкие Ивана", — сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде корреспонденту rus.err.ee.
Полиция завершила активную фазу поиска спустя неделю с момента пропажи, а добровольцы продолжали надеяться на лучшее и искали его вплоть до сегодняшнего дня.