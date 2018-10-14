Найдено тело заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина

Иван заблудился в болотистом лесу в районе деревни Ремнику 26 сентября.

"Да, тело было найдено именно в том лесу. Его обнаружили добровольцы и близкие Ивана", — сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде корреспонденту rus.err.ee.

Полиция завершила активную фазу поиска спустя неделю с момента пропажи, а добровольцы продолжали надеяться на лучшее и искали его вплоть до сегодняшнего дня.