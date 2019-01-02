Найденный мертвым на парковке на Пярнуском шоссе молодой мужчина скончался в результате падения

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что на основании собранных сегодня данных полиция может подтвердить, что указывающих на преступление признаков нет и это был несчастный случай. Точное время случившегося выясняется.

Тело отправлено на вскрытие, и результаты токсикологии выяснятся позднее.

Вчера в 13:25 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне на крыше парковки здания по адресу Пярнуское шоссе, 105 лежит человек. Прибывшие на место происшествия полиция и скорая помощь установили, что это труп 27-летнего мужчины.