02.01.2019, 22:22

Найденный мертвым на парковке на Пярнуском шоссе молодой мужчина скончался в результате падения

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rus.delfi.ee
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Найденный мертвым на парковке на Пярнуском шоссе молодой мужчина скончался в результате падения
Foto: Ilmar Saabas

Найденный мертвым вчера в Таллинне на Пярнуском шоссе на парковке офисного здания 27-летний молодой человек скончался в результате несчастного случая.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что на основании собранных сегодня данных полиция может подтвердить, что указывающих на преступление признаков нет и это был несчастный случай. Точное время случившегося выясняется.

Тело отправлено на вскрытие, и результаты токсикологии выяснятся позднее.

Вчера в 13:25 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне на крыше парковки здания по адресу Пярнуское шоссе, 105 лежит человек. Прибывшие на место происшествия полиция и скорая помощь установили, что это труп 27-летнего мужчины.

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