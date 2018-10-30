Найденный близ Осло труп не принадлежит пропавшему три года назад Марккусу

"Мы получили результаты ДНК, и найденный в Норвегии труп — не Марккус", — сказал Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

ДНК трупа пришла эстонской полиции от норвежских коллег и была отправлена для исследования в Институт судебной экспертизы Эстонии.

Норвежская газета Drammens Tidende в субботу писала, что под обрывом глубиной в 35 метров на берегу реки Сёрельв поблизости от Осло еще летом этого года нашли тело неизвестного мужчины.

При помощи сообщений от людей и в сотрудничестве с полицией Эстонии пришли к мнению, что погибший может быть гражданином Эстонии. По одной из версий, это мог быть три года назад пропавший в Выру Марккус Ансберг.

На тот момент 17-летний Марккус пропал в Выру ночью 23 октября 2015 года и до сих пор не найден.