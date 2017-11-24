Найденные в Лохусалу пакеты с кокаином вероятно прибыли из Южной Америки

В конце октября к побережью Лохусалу прибило большое количество пакетиков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что речь идет о порошке с высоким содержанием кокаина, поэтому скорее всего вещество прибыло из страны-производителя, то есть из Южной Америки, пишет Eesti Päevaleht.

”По сравнению с продающимся на улицах кокаином содержание кокаина тут намного выше. Скорее всего, предполагалось, что в стране назначения он будет разбавлен. Для установления происхождения следует посмотреть в сторону классическим стран, производящих кокаин, в связи с чем мы и пошли по пути международного сотрудничества, чтобы собрать воедино собранную нами информацию и подогнать ее под более масштабную международную картину”, — сказал руководитель службы по наркопреступлениям и организованной преступности Пыхьяской префектуры Райт Пикаро.

Сейчас у следствия имеется несколько версий, но пока неясно, были пакеты выброшены в воду специально или упали туда случайно.