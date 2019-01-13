13.01.2019, 10:41
Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан(8)
Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.
Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.
Ранее мы писали, что полиция Финляндии разыскивает 22-летнего Томи Хаапала, который, согласно последней публикации в Facebook, находился в отеле Viru в Таллинне.
Информацию о местонахождении финна просили передавать и эстонской полиции.
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