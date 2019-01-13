13.01.2019, 10:41

Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан

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rus.delfi.ee
EST 14
Находившийся в розыске и запостивший в Facebook фото из таллиннского отеля финн задержан
Facebook

Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне и вскоре был пойман.

Ранее мы писали, что полиция Финляндии разыскивает 22-летнего Томи Хаапала, который, согласно последней публикации в Facebook, находился в отеле Viru в Таллинне.

Информацию о местонахождении финна просили передавать и эстонской полиции.

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