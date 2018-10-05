05.10.2018, 12:10

Наезд на ребенка в Нарве: полиция просит помощи свидетелей ДТП


rus.delfi.ee
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LiikluspildidFoto: Andres Putting

В прошлый четверг, 30 сентября, вечером около 20 часов на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке ул. Креэнхольми и Кересе автомобиль, предположительно Honda серого цвета, наехал на 12-летнего мальчика, который получил повреждения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полиция просит помощи возможных свидетелей.

По первоначальным данным мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель, личность которого до сих пор не установлена, не сообщил о ДТП на номер 112, отвез ребенка в больницу и сказал ему, чтобы тот не рассказывал о случившемся родителям.

"Водитель повел себя крайне безответственно, особенно учитывая то, что в ДТП пострадал ребенок. О таких ДТП всегда сразу же надо сообщать на номер тревоги 112, вызвать не место происшествия скорую помощь и дождаться полиции, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. — Полиция сделает все, чтобы как можно быстрее установить личность водителя, но просим всех, у кого есть какая-либо информация об этом ДТП, связаться с нами. Этот водитель может и сам обратиться в полицию".

Полицейский просит также родителей поговорить еще раз детьми о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину к незнакомым людям, а если ребенок чувствует опасность для здоровья и жизни, смело звать на помощь.

Свидетелей просят связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 51978608 или написать по адресу irina.reino@politsei.ee.

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