Наезд на ребенка в Нарве: полиция просит помощи свидетелей ДТП

По первоначальным данным мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель, личность которого до сих пор не установлена, не сообщил о ДТП на номер 112, отвез ребенка в больницу и сказал ему, чтобы тот не рассказывал о случившемся родителям.

"Водитель повел себя крайне безответственно, особенно учитывая то, что в ДТП пострадал ребенок. О таких ДТП всегда сразу же надо сообщать на номер тревоги 112, вызвать не место происшествия скорую помощь и дождаться полиции, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. — Полиция сделает все, чтобы как можно быстрее установить личность водителя, но просим всех, у кого есть какая-либо информация об этом ДТП, связаться с нами. Этот водитель может и сам обратиться в полицию".

Полицейский просит также родителей поговорить еще раз детьми о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину к незнакомым людям, а если ребенок чувствует опасность для здоровья и жизни, смело звать на помощь.

Свидетелей просят связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 51978608 или написать по адресу irina.reino@politsei.ee.