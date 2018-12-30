Начинают или продолжают отмечать? За прошедшие сутки полиция задержала 18 водителей в нетрезвом состоянии

После рождественских праздников полиция по всей Эстонии проверила водителей на трезвость. Тогда в Ляэне-Вирумаа полицейские задержали пятерых нетрезвых водителей, в Ида-Вирумаа было задержано восемь таких нарушителей.

Комиссар Йыхвиского отделения полиции Павел Решкин сказал, что крайнее беспокойство вызывает то, что часть задержанных ехали на работу. Один из водителей, ехавший на работу на производственное предприятие, находился в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке.

По словам Решкина, многие водители не осознают ответственность как перед собой и своими близкими, так и перед другими участниками дорожного движения.

„Пьяный водитель не может адекватно отреагировать на возможные опасности и в этом случае выше вероятность стать причиной ДТП. Перед тем, как сесть за руль, следует убедиться, что ваше состояние позволяет это. Если человек в состоянии опьянения все же желает сесть за руль, должны вмешаться его близкие, при необходимости следует вызвать полицию", — сказал полицейский.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.