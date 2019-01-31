Начался суд над крупной преступной группировкой: 22 обвиняемых, арест имущества на миллионы

В соответствии с обвинением, Хуберт Хирв (60) и Павел Гаммер (55) c 2008 года управляли преступной группировкой. Ее деятельность была направлена на получение имущественной выгоды через совершение экономических преступлений.

По словам гособвинителя Кати Рейтсак, группировка совершила масштабные преступления с налогами. ”Большую часть налоговых преступлений преступное формирование осуществляло в виде зарплат в конвертах, выдаваемых главами группировки работникам заведений общепита. Материальной выгоды также достигали посредством коррупционной деятельности, а также преступлений против имущества. Также производили частную слежку, занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и звукоглушителей”, — пояснила Рейтсак.

Хуберта и Павла обвиняют в управлении преступной группировкой, частной слежке, даче взятки в частном секторе, уклонении от налоговых обязательств, незаконном обороте оружия . Павел также обвиняется в вымогательстве. Помимо них, в принадлежности к преступной группировке также обвиняют и Ардо (45), Виктора (36), Елену (59), Александра (46), Сергея (49), Вильяра (50), Унгу (55) и Инну (53).

Также им предъявлены обвинения еще по нескольким статьям.

Хандо (41) обвиняется в сокрытии бухгалтерских документов, Ахмет (58) — в вымогательстве, Ивар (46) — во взяточничестве.

В совершении налоговых преступлений обвинены Михкель (36), Галина (61), Любовь (33), Наталья (45), Рауль (55), Анна (33), Нийна (70) и Светлана (60).

В рамках уголовного дела было арестовано имущество на сумму более 1,3 миллиона евро, в их числе — ценные украшения, произведения искусства, огнестрельное оружие, чучела и т.д.