На железнодорожном переезде полицейский автомобиль столкнулся с поездом

Сегодня вечером в волости Ляэне-Харью полицейский автомобиль столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с поездом. К счастью, никто не пострадал.
”По первоначальным данным, пересекавший железную дорогу автомобиль полиции и поезд начали одновременно медленно двигаться и произошло столкновение, — сообщила пресс-секретарь полиции Оля Кивистик. — В результате происшествия никто не пострадал, и имеет место страховой случай”.
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