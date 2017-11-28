28.11.2017, 19:19

На железнодорожном переезде полицейский автомобиль столкнулся с поездом

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rus.delfi.ee
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На железнодорожном переезде полицейский автомобиль столкнулся с поездом
Lugeja foto

Сегодня вечером в волости Ляэне-Харью полицейский автомобиль столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с поездом. К счастью, никто не пострадал.

”По первоначальным данным, пересекавший железную дорогу автомобиль полиции и поезд начали одновременно медленно двигаться и произошло столкновение, — сообщила пресс-секретарь полиции Оля Кивистик. — В результате происшествия никто не пострадал, и имеет место страховой случай”.

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