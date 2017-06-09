09.06.2017, 12:40

На заводе VKG в Кохтла-Ярве возник пожар на девятом этаже


rus.delfi.ee
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Дипломаты посетили Viru Keemia Grupp
фото иллюстративноеFoto: Picasa, Jevgeni Kapov

В Кохтла-Ярве на девятом этаже завода сланцевого масла концерна Viru Keemia Grupp (VKG) возник пожар. Источники возгорания ликвидировали приблизительно в 10:30, передает rus.err.ee.

Пресс-секретарь Идаского спасательного департамента сказал ERR, что на крыше девятого этажа в котельном помещении за котлом горит отработанное масло или электрический кабель.

"Спасатели занимаются охлаждением, больше информации нет" — сказал пресс-секретарь.

Люди не пострадали, так как на месте возгорания никого не было.

Речь идет о пожаре третьей степени, что по словам пресс-секретаря, связано с тем, что VKG — это опасное производство.

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