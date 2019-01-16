На заводе под Кингисеппом произошел взрыв, напугавший весь город. Из-под завалов достали пятого пострадавшего

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После взрыва на химзаводе в Кингисеппском районе Ленинградской области завалами оказался заперт один человек, сообщили в экстренных службах.

Как стало известно 47news, спасатели нашли пятого пострадавшего после взрыва на заводе "Полипласт" под Кингисеппом. Его пришлось извлекать из помещения, запертого завалом. С порезами ноги от стекла его доставили в местную больницу.

В настоящий момент известно, что трое из пятерых пострадавших в результате происшествия на заводе отказались от госпитализации.

РАНЕЕ:

По предварительной информации, взорвался склад сухой продукции. Есть пострадавшие, в настоящий момент информация уточняется.

По сообщению очевидца, звук разрыва был слышен во всем городе, в небе появилось большое облако плотного белого дыма. На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи. Ходят слухи об обрушении производственного здания и, как минимум, нескольких пострадавших.

Завод ”Полипласт Северо-Запад” занимается производством химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов и строительных растворов.

Облако дыма от взрыва в Кингисеппе Фото очевидца

Власти Кингисеппского района до конца не выяснили обстоятельства взрыва, но уже заверяют, что угроз химического заражения нет, сообщает 47news.