На заводе под Кингисеппом произошел взрыв, напугавший весь город. Из-под завалов достали пятого пострадавшего

Сегодня около половины двенадцатого дня жители Кингисеппа услышали громкий хлопок. Как стало известно, произошел взрыв на территории ООО ”Полипласт Северо-Запад”, сообщает портал "Кингисепп Сегодня".
Дополнено! После взрыва на химзаводе в Кингисеппском районе Ленинградской области завалами оказался заперт один человек, сообщили в экстренных службах.
Как стало известно 47news, спасатели нашли пятого пострадавшего после взрыва на заводе "Полипласт" под Кингисеппом. Его пришлось извлекать из помещения, запертого завалом. С порезами ноги от стекла его доставили в местную больницу.
В настоящий момент известно, что трое из пятерых пострадавших в результате происшествия на заводе отказались от госпитализации.
РАНЕЕ: По предварительной информации, взорвался склад сухой продукции. Есть пострадавшие, в настоящий момент информация уточняется.
По сообщению очевидца, звук разрыва был слышен во всем городе, в небе появилось большое облако плотного белого дыма. На место происшествия выехали несколько карет скорой помощи. Ходят слухи об обрушении производственного здания и, как минимум, нескольких пострадавших.
Завод ”Полипласт Северо-Запад” занимается производством химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов и строительных растворов.
Власти Кингисеппского района до конца не выяснили обстоятельства взрыва, но уже заверяют, что угроз химического заражения нет, сообщает 47news.
После взрыва на заводе "Полипласт" в промзоне "Фосфорит" города Кингисепп сотрудник администрации, отвечающий за безопасность, отправился на место чрезвычайного происшествия. Согласно первоначальной информации, полученной от него, администрация Кингисеппского района сделала официальный вывод о том, что угрозы химического заражения в городе нет.
Конкретные обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Власти подтверждают произошедшее, добавляя, что пока не готовы делать выводы о причинах.
По словам жителей Кингисеппа, взрыв на заводе "Полипласт" был слышен даже в домах, находящихся на расстоянии в 50 километрах от предприятия. "От взрыва город тряхануло хорошо. Дом качался, было такое ощущение, будто окна выгнулись. Те, кто был на девятом этаже, ощутили ещё сильней", — рассказала 47news жительница Кингисеппа Елена.