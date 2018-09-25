На юго-восточной границе задержали двоих нелегалов — предположительно, сирийцев

25 сентября ночью около 2 часов пограничники обнаружили передвижение двух человек в деревне Вымморски в пограничной зоне. Пограничники окружили территорию и вскоре задержали вызвавших подозрение людей.

"Руки и ноги мужчин были все в царапинах, они были заметно истощены и их одежда пропитана водой. Они сказали пограничникам, что они сирийцы и незаконно пересекли границу из России в Эстонию", — описал руководитель кордона Пиуза Вальмар Хинно.

Хинно отметил, что на сегодняшний день в России по-прежнему находится большое количество граждан третьих стран, которые прибыли в Россию с паспортом болельщика чемпионата мира по футболу и часть из которых может попытаться незаконно проникнуть в Евросоюз. "Для въезда в Шенгенское пространство и в том числе в Эстонию у них должна быть соответствующая виза", — пояснил руководитель погранохраны.

Мужчин доставили для первичных процессуальных действий на кордон, где медики дополнительно проверили состояние их здоровья.

В ходе дальнейшего расследования выяснят, как на самом деле двое мужчин попали в пограничную зону Эстонии и что будет с ними дальше.