На выходных в Таллинне бесследно исчез финский профсоюзный деятель Ари Саариламм

В минувшие выходные в Таллинне пропал финский и политик профсоюзный деятель Ари Саариламм. Друзья обеспокоены тем, что с субботы он не выходит на связь.

Друг пропавшего, Теро Нисканен, говорит, что Саариламм отправился в пятницу в Таллинн, чтобы принять участие в профсоюзной поездке-собрании, передает издание Iltalehti.

Последние данные о местонахождении Саариламма касаются субботы — тогда он был в Таллинне, и с того момента связаться с ним не удается.

”Ари не принял участия в субботнем собрании по планированию и не появился в отеле. Багаж Ари по-прежнему находится в Hotell Euroopa”, — сказал Нисканен.

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По словам Нисканена, Саариламм хорошо известен в финском городе Пори как уважаемый профсоюзный и партийный активист, и широкий круг его друзей Саариламма сильно переживает по поводу того его исчезновения.

О том, что Саариламм пропал, сообщили полиции Пори.