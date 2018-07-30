На выходных в Йыгевамаа произошло несколько ДТП с участием пьяных мотоциклистов

На выходных в Йыгевамаа прошло мероприятие Jõgeva Treff, на котором собралось множество мотоциклистов.



Вчера в первой половине дня близ деревни Мооритса полиция задержала мотоциклиста на Suzuki. Выяснилось, что он был пьян.

Позже в волости Пылтсамаа произошла авария с участием мотоцикла и BMW. Автомобиль сбил мотоцикл, двигавшийся по главной дороге. Двое были доставлены в больницу.

Вечером воскресенья также сообщили в полицию, что близ Пылтсамаа по дороге едет мотоциклист, размахивает ногами и ведет себя неадекватно. Патруль направился разыскивать это транспортное средство, но еще до прибытия на место сообщили, что его водитель уже совершил аварию: потерял управление, выехал на встречную полосу и лежал там. Ему была оказана первая помощь. Выяснилось, что 53-летний водитель был пьян. Его отвезли в вытрезвитель, а также завели уголовное дело.