На выходных спасатели тушили пожары, обезвреживали снаряды и мины

На выходных в Идаскую префектуру поступило три сообщения о загоревшихся машинах и четыре — о мусоре. Также саперная группа обезвредила три снаряда и две минометных мины.

В пятницу, 21 июля, в 17:28 сообщили, что на бывшей территории нефтебазы на улице Нарва мантеэ в Раквере загорелся легковой автомобиль. Спасатели потушили машину.

В 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Сыпрузе в городе Кохтла-Ярве что-то горит. При прибытии на место происшествия выяснилось, что у гаражей горел мусор. Огонь потушили.

В субботу в 6:02 пожарные тушили горящий мусорный ящик в Нарве на улице Сядеме.

В 23:54 спасатели тушили горящий мусор в Нарве на проспекте Кангеласте.

Вчера, в 13:06, в Центр тревоги сообщили, что в Йыхви на улице Раквере возле магазина Maxima горит грузовик. По прибытии на место выяснилось, что причина возгорания — повреждение тормозной системы. Водитель сам потушил огонь, а пожарные провели последующие работы.

В 21:59 спасатели получили вызов в волость Тамсалу поселок Сяэзе на улицу Сяэзе, где в каждом туалете 5-этажного заброшенного здания полыхал бумажный мусор, который спасатели потушили водой из ведра. Предполагаемая причина — поджог.

В 22:46 в Центр тревоги сообщили, что в городе Кохтла-Ярве на улице Эндла полыхает легковой автомобиль. По прибытии пожарных владелец машины стоял возле автомобиля, а из-под капота шел дым. Спасатели потушили пожар. Причиной возгорания послужили технические неполадки.

В пятницу Восточно-Эстонская саперная группа обезвредила найденный в лесу возле деревни Кивиныммэ в волости Иллука 75-миллиметровый снаряд, а также найденные в волости Вайвара в деревне Хундинурга во время лесорубных работ 155- и 75-миллиметровые снаряды и две 81- миллиметровые минометные мины.