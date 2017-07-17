На выходных спасатели Ида-Вирумаа потушили четыре пожара

На прошедших выходных спасатели Идаского спасательного центра отреагировали на сообщения о четырех пожарах, два из которых произошли в домах, где отсутствовали дымовые датчики.

В пятницу в 17:09 поступил вызов на улицу Хумала в Сомпа, Кохтла-Ярве. В заброшенном погребе дома загорелся мусор, возгорание потушили в 17:44.

В субботу в 0:22 пожарные отправились тушить полыхающий диван на автобусной остановке Метста сувилад в Нарве.

В 06:30 в Центр тревоги сообщили о том, что в Кохтла-Нымме, на улице Сави, в жилом доме горела мебель. Во время тушения пожара из здания вывели потерпевшего и отвезли его в больницу для контроля здоровья. Пожар ликвидировали в 07:37. В доме не было дымового датчика.

В воскресение в 09:56 поступило сообщение о пожаре в Нарве на улице 26 июля, где на втором этаже горела одна комната в трехкомнатной квартире. Из квартиры вывели мужчину, никто не пострадал. Пожар потушили в 10:35, в квартире отсутствовал дымовой датчик.

Спасательный департамент напоминает, что в каждом доме должен находиться дымовой датчик в рабочем состоянии, который заранее даст знак о начинающемся пожаре.