На выезде из Нарвы столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

18 июля около 15:40 на выезде из Нарвы в сторону Таллинна произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля BMW.

В пресс-службе Идаской префектуры полиции Delfi сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека — 1 взрослый и 2 ребенка.

О вероятных причинах и обстоятельствах происшествия, о состоянии пострадавших в пресс-службе пока ничего сказать не смогли.

Возможно, аварии мог способствовать сильнейший ливень, прошедший сегодня днем в Ида-Вирумаа.