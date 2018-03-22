На все готов ради Hugo Boss: как подозрительное поведение выдало вора

В понедельник охранник заметила на видео с камеры видеонаблюдения в одном столичном торговом центре подозрительное поведение молодого человека, что позволило ей предотвратить кражу ценного предмета одежды.

Охранник с большим опытом работы предотвратила кражу дорогой футболки Hugo Boss в Торговом центре в Таллинне. Хотя вор пытался тщательно замести следы, он все же попался на глаза охраннику, следившей за залом через камеры видеонаблюдения.

19 марта охранник G4S Ольга заметил, как рассматривавший футболки Hugo Boss молодой человек больше внимания обращал не на товар, а на потолок и окружение. В итоге он померил две футболки, вернул их на место и ушел из магазина.

Хотя на первый взгляд прямых оснований для подозрений не было, поведение молодого человека показалось сотруднице охраны подозрительным, и она решила за ним проследить — и как оказалось, не зря.

Молодой человек развернулся и уверенно направился к стенду с футболками, снял рюкзак и присел за полками, будто пытаясь скрыть свои действия. Затем он направился в продуктовый магазин торгового центра, где взял два товара и прошел мимо кассы, используя другого покупателя как прикрытие.

На выходе из магазина к молодому человеку подошел сотрудник G4S, на что вор отреагировал бегом, но далеко уйти ему не удалось, так как сотрудник повалил его на землю и надел наручники.

При осмотре его рюкзака там были обнаружены футболка Hugo Boss с вешалкой и продукты из продуктового магазина. Таким образом был предотвращен ущерб более 40 евро. Вора же охранники передали полицейским