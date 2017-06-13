На Вормси двое мужчин отравилилсь метанолом, один скончался в больнице

Вчера утром в Ляэнеской больнице скончался 59-летний мужчина, который был доставлен в больницу вечером 11 июня в состоянии сильного алкогольного опьянения. По предварительным данным, могло иметь место отравление метанолом, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

На данный момент полиция устанавливает возможное место продажи нелегального алкоголя и предостерегает жителей от употребления алкогольных напитков сомнительного происхождения.

11 июня Центр тревоги получил с острова Вормси сообщение, что 59-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения нуждается в медицинской помощи. Медики доставили мужчину в отделение экстренной медицинской помощи Ляэнеской больницы вечером воскресенья. К сожалению, ранним утром следующего дня мужчина скончался.

В понедельник с острова Вормси с похожими признаками алкогольного опьянения был доставлен еще один мужчина, который был в той же компании, сейчас он находится на лечении в больнице. Полицейские сразу же начали выяснять обстоятельства происшествия, на данный момент известно, что вечером воскресенья двое мужчин и одна женщина употребляли жидкость неизвестного происхождения.

"Покупая и употребляя алкогольные напитки неизвестного происхождения никогда нельзя быть уверенным в их качестве, безопасности для здоровья и, вообще, в том, что это за жидкость", — сказал руководитель службы превенции и ведения производства по делам Хаапсалуского отделения полиции Индрек Тохтер. Тохтер добавил, что лишь в случае, когда напитки корректно обозначены акцизными марками, можно быть уверенным в том, что жидкость не предназначена для других целей и ее употребление не повлечет за собой необратимые последствия для здоровья или смерть.

"Просим всех, у кого есть информация о возможных продавцах незаконного алкоголя сомнительного происхождения, сообщить об этом полиции по номеру 112", — сказал Индрек Тохвер.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое было начато на основании статьи о причинении смерти по неосторожности.