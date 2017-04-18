18.04.2017, 09:05

На виадуке Лагеди микроавтобус врезался в дорожное ограждение, движение нарушено


rus.delfi.ee
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На виадуке Лагеди микроавтобус врезался в дорожное ограждение, движение нарушено
Foto on illustratiivne.Foto: Veiko Vares

Сегодня рано утром в Харьюмаа на виадуке Лагеди грузовой микроавтобус врезался в дорожное ограждение. Полиции предупреждает о скользких дорогах и призывает тщательно выбирать скорость езды.

Сегодня рано утром около 7:30 микроавтобус Kia Pregio врезался на Таллиннской окружной дороге на виадуке Лагеди в дорожное ограждение и препятствует там движению. Полицейский патруль находится на месте происшествия и регулирует движение.

В ДТП никто не пострадал, и инцидентом дальше займется страховая фирма.

Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога, поэтому полиция советует из-за дорожных условий тщательно выбирать скорость езды.

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